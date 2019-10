23-latek planował zamach na procesję w Wielkim Tygodniu. Miał listę celów

Oskarżenia wysuwane wobec 23-latka obejmują nie tylko organizowanie radykalnej islamskiej propagandy i zachęcanie do terroryzmu, ale również planowanie zamachów. Z ujawnionych przez „El Mundo” informacji wynika, że miał on swoją listę celów. Znajdował się na niej m.in. hiszpański sędzia Jose de la Mata, który prowadził wcześniej głośne sprawy przeciwko dżihadystom. Zaatakowane miały zostać również komisariaty katalońskiej policji. Z ustaleń śledczych możemy dowiedzieć się również, iż do zamachu mogło dojść już w kwietniu tego roku. Wówczas celem była jedna z procesji przechodzących przez hiszpańskie miasta w Wielkim Tygodniu.

W trakcie przeszukania mieszkania 23-latka znaleziono u niego środki potrzebne do skonstruowania ładunku wybuchowego. Była to taka sama substancja, jakiej użyto podczas zamachów w Paryżu i Brukseli. Jak pisze „El Pais”, od lipca w Hiszpanii zatrzymano już 60 dżihadystów, mających związki z Państwem Islamskim. To głównie bojownicy powracający do Europy po dogasającej wojnie domowej w Syrii.