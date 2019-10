USA. Strzelanina w barze. Cztery osoby nie żyją

W niedzielę 6 października do jednego z barów w Kansas City wtargnął napastnik lub napastnicy, którzy zaczęli strzelać do zgromadzonych ludzi. Na miejsce została wezwana policja. Jak informuje CNN, w wyniku strzelaniny zginęły 4 osoby, a 5 kolejnych zostało rannych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali. Rzecznik policji Thomas Tomasic przekazał, że ich stan jest określany jako stabilny.

Trwa obława na napastnika. – Nie mamy jeszcze szczegółowego opisu podejrzanego lub podejrzanych. Nie wiemy, ile osób stoi za przeprowadzeniem ataku – relacjonował tuż po zdarzeniu w rozmowie z dziennikarzami Tomasic. Na miejscu pracują śledczy. Prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Kluczowy może się okazać dostęp do nagrań z miejskiego monitoringu.