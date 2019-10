Kobieta dała sąsiadce pudełko z zabawkami erotycznymi. W środku była głowa mężczyzny

61-letnia Maria del Carmen przekazała sąsiadce pudełko ze swoimi rzeczami z prośbą o przechowanie. Przekonywała, że w środku znajdują się zabawki erotyczne. Kobieta chciała pomóc znajomej i przystała na jej propozycję. Po pewnym czasie zaniepokoił ją wstrętny zapach, który wydobywał się z pudełka. Kobieta zdecydowała się sprawdzić zawartość paczki. Przeraziło ją to, co zobaczyła w środku. W pudełku znajdowała się odcięta głowa partnera Marii del Carmen.

Kobieta dostała ataku paniki. Jednak nie zastanawiała się długo i powiadomiła o zdarzeniu służby. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania zwłok mężczyzny, którego zaginięcie zostało zgłoszone w lutym. Maria del Carmen została aresztowana. Tłumaczyła, że nieznana osoba zostawiła to pudełko przed jej domem, a sama zdecydowała się je zachować, ponieważ głowa partnera to „jedyne wspomnienie, które jej pozostało”. Do zdarzenia doszło w Hiszpanii.