„Zombie Angelina” została aresztowana. Chodzi o „bluźnierstwo i podżeganie do przemocy”

O Sahar Tabar stało się głośno już kilka lat temu. Kobieta trafiła na nagłówki gazet niemal na całym świecie. Sahar Tabar wywołała wówczas konsternację swoimi zdjęciami. Kobieta miała na fotografiach mocno nabrzmiałe wargi i szpiczasty, zadarty nos. Przylgnął do niej wówczas przydomek „zombie Angelina”. Sahar Tabar stała się irańską gwiazdą Instagrama.

Początkowo pojawiły się pogłoski, że kobieta poddała się 50 operacjom plastycznym, aby upodobnić się do swojej idolki Angeliny Jolie. Jednak jak się okazało, większość z publikowanych zdjęć została poddana obróbce graficznej, a sama Tabar zastosowała makijażowe triki, które miały podkreślić zamierzony efekt. – Maluję twarz w zabawny sposób, ponieważ chce lepiej wyrazić siebie i pokazać innym, czym może być sztuka. Moi znajomi oraz rodzina wiedzą, że to nie jest moja prawdziwa twarz – tłumaczyła pod koniec 2017 roku. Kobieta zaznaczyła wówczas, że nigdy nie chciała upodabniać się do Angeliny Jolie i nie chciała również przypominać postaci z kreskówki.

„Zombie Angelina” aresztowana

Na początku października 2019 roku Sahar Tabar została oskarżona o „bluźnierstwo, podżeganie do przemocy, nielegalne nabywanie nieruchomości”, a także „naruszenie krajowego dress-codu i zachęcanie młodych ludzi do korupcji”. O poważnych zarzutach poinformowało BBC, powołując się na ustalenia agencji informacyjnej Tasnim. Konto Tabar na Instagramie zostało usunięte. Wciąż jednak w sieci dostępne są zdjęcia kobiety.

