Przyznał się do 93 zabójstw. Teraz pomaga zidentyfikować ofiary

Samuel Little, który jest określany przez FBI jako największy seryjny morderca w historii Stanów Zjednoczonych, wpadł przez przypadek. Został aresztowany w schronisku dla bezdomnych w Kentucky w 2012 roku i w związku z przestępstwami dotyczącymi narkotyków odesłany do Kalifornii. Tam sprawdzono próbkę jego DNA i połączono je z trzema przypadkami morderstw w Los Angeles z lat 1987-1989. To właśnie za te trzy morderstwa w 2014 roku Little został skazany na dożywocie. Dopiero później na jaw zaczęły wychodzić kolejne jego zbrodnie, a on sam wręczył władzom listę 90 kobiet z nazwami miast, w których je zamordował. Wtedy zaczął też rysować portrety swoich ofiar oraz ujawniać informacje na ich temat.

Wybierał narkomanki i prostytutki

Niektóre ze szkiców i podanych przez więźnia informacji pasowały do otwartych spraw, dotyczących zaginięć i morderstw. Morderca na portretach zamieszcza czasem charakterystyczne motywy, które umożliwiają identyfikację jego ofiar. Okazuje się, że poprawnie odwzorowuje nie tylko kolor skóry i włosów, ale nawet oczu zamordowanych kobiet. Dodaje też noszoną przez nie w dniu śmierci biżuterię. Szczegółowe „wyznania” pojawiają się na stronie internetowej FBI, gdzie oprócz szkiców zamieszczane są także informacje na temat ofiar oraz nagrania z udziałem Little'a. Funkcjonariusze zastrzegają jednak, że daty czy szczegóły dotyczące ubrań mordowanych kobiet nie zawsze są dokładne ze względu na fakt, ze do morderstw dochodziło w latach 1970-2005, przez co Little ma problemy z dokładnością w przypadku pierwszych zbrodni.

Do tej pory potwierdzono 50 z 90 przypisywanych Little'owi morderstw. 79-letni Samuel Little to były bokser, który na swoje ofiary wybierał zawsze kobiety: najczęściej narkomanki i prostytutki. Części zgonów nie uznano za morderstwo, jako przyczynę śmierci podając przedawkowanie narkotyków, wypadki lub zgony z przyczyn naturalnych. Little zabijał swoje ofiary, dusząc je. Wybierał kobiety, podróżując po obszarze całych Stanów Zjednoczonych.

Przykładowa ofiara

Podczas swoich zeznań Little ujawnia nie tylko orientacyjny wiek oraz szczegółowy wygląd ofiar, ale również okoliczności, w których je poznawał. Pierwszym przypadkiem udostępnionym na stronie FBI jest Marianne, która w chwili śmierci w 1971 lub 1972 roku mogła mieć 18 lub 19 lat. Czarnoskóra kobieta spotkała swojego przyszłego zabójcę w jednym z barów w Miami, a kilka dni później w Overtown. Została uduszona w samochodzie na jednej z dróg dojazdowych na północ od autostrady 27, po czym jej ciało wrzucono do pobliskiej rzeki lub stawu. Zwłok prawdopodobnie nigdy nie znaleziono.

Funkcjonariusze wciąż pracują nad ustaleniem tożsamości 40 ofiar 79-latka. Osoby, które posiadają informacje na temat zamordowanych kobiet mogą zgłaszać się telefonicznie lub wypełniać formularz przez internet, za pośrednictwem strony internetowej służb.