Partner uszkodził jej kręgosłup oraz złamał szczękę. Pokazała zdjęcia

Maria Hopkins ma 23 lata, mieszka w Swindon i wychowuje dwójkę dzieci. Przez jakiś czas była związana z Ricky'm Wildingiem, którego poznała mając 15 lat. Przyjaźń po pewnym czasie przerodziła się w miłość, a Wilding był „troskliwym chłopakiem”. Para doczekała się pierwszego dziecka, a rok po narodzinach córki zachowanie mężczyzny zaczęło się zmieniać. „Nie był agresywny, nie palił, nie pił i nie brał narkotyków. Nawet się nie kłóciliśmy, ale jego ton podczas codziennych rozmów stał się inny. Prawie zawsze ostatnie zdanie musiało należeć do niego i stał się zazdrosny. Zakazał mi spotykać się z przyjaciółmi " – przyznała 23-latka w liście cytowanym przez Mirror.

Uderzył jej głową o telewizor

Po pewnym czasie Wilding zaczął bić swoją partnerkę. „Za pierwszym razem byłam naprawdę zszokowana, bo nie spodziewałam się tego po nim. Z czasem przyzwyczaiłam się do tego, prawie stało się to dla mnie normalne” – przyznała Hopkins. W końcu para się rozstała, a 15 lipca 2019 roku mężczyzna odwiedził 23-latkę. „Był agresywny, więc wyprosiłam go z domu. On wtedy kopnął drzwi i zaatakował mnie, uderzając moją głową o telewizor tak mocno, że pojawiło się wgniecenie” – relacjonowała ofiara przemocy, która tego dnia została dotkliwie pobita. Wilding później zabrał telefon swojej partnerki, by ta nie mogła wezwać pomocy. Ostatecznie kobieta trafiła do szpitala, gdzie musiała przejść szereg operacji.