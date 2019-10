Lody ze świnki morskiej. „Rodzina mówiła, że jestem szalona, a one stały się hitem”

Mieszkańcy ekwadorskiego Quito świetnie znają Marię del Carmen Pilapane. Kobieta do wielu lat prowadzi przy autostradzie do miasta stoisko z lodami. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie smaki oferowanych przez kobietę przysmaków. Do tej pory na stoisku można było znaleźć m.in. lody z grzybów czy żuka. Ostatnio Maria del Carmen Pilapana wprowadziła do oferty...lody z mięsa świnki morskiej.

Smak najchętniej wybierany przez klientów

Kobieta zdradziła, w jaki sposób przygotowuje taki smak lodów. - Najpierw muszę ugotować mięso ze świnki. Następnie robię z niego pasztet, do którego dodaje mleko bądź śmietanę. Tak przygotowaną mieszankę wstawiam do zamrażarki, a po kilku godzinach mogę podawać klientom - opowiadała. Maria del Carmen Pilapana przyznała, że początkowo jej rodzina była negatywnie nastawiona do tego pomysłu. - Mój mąż i moi bliscy żartowali ze mnie, krytykowali podkreślając, że projekt nie ma szans na sukces. Twierdzili, że zwariowałam. Tymczasem to właśnie ten smak stał się hitem w ostatnich tygodniach i stał się najchętniej wybieranym przez klientów.

Dla mieszkańców Europy sprawa jest oburzająca, jednak w wielu państwach Ameryki Południowej świnka morska jest hodowana głównie z powodów kulinarnych. Najbardziej popularny sposób sprzedaży to potrawy smażone, grillowane lub pieczone z dodatkiem mięsa ze świnki morskiej.

