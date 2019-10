Wolontariusze uratowali jego życie. Ten pies przeszedł niezwykłą metamorfozę

O przeszłości Sanforda wiadomo niewiele. Wolontariusze z organizacji Dallas DogRRR znaleźli zwierzę na poboczu przy jednej z dróg w Dallas w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Zwierzę miało liczne obrażenia po zderzeniu z samochodem, a na jego tylnej łapie odkryto ranę postrzałową. Pies został zabrany do szpitala dla zwierząt, gdzie zajęli się nim specjaliści. Po kilku tygodniach rehabilitacji nie było śladu po złamanych nogach. Dzięki wysiłkom wolontariuszy udało się także znaleźć dla psa tymczasową rodzinę adopcyjną.

– Sanford pojawił się u mnie zaraz po wyjściu ze szpitala. Pies musiał poczuć się bezpiecznie, bo zmiana w jego zachowaniu jest ogromna. Zwierzę jest uśmiechnięte, mimo tego, że ma już 10 lat uwielbia bawić się z dziećmi. Jest łagodny, nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Gdyby nie wolontariusze, nie wiem, co by się z nim stało – opowiada Karen Velazquez. Kobieta w ciągu ostatnich kilku lat stworzyła domy tymczasowe dla ponad 50 psów. – Obecnie wraz z wolontariuszami szukamy stałej rodziny dla Sanfroda. To wspaniały pies, który powinien mieć swój wymarzony dom – dodaje Kerry Anechiarico z organizacji Dallas DogRRR.