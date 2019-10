Niemcy. Kierowca ciężarówki wjechał w sznur samochodów. Osiem osób rannych

Mężczyzna, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku, jest już w rękach policji. Zgodnie z doniesieniami niemieckich mediów, zdarzenie mogło mieć podłoże terrorystyczne – śledczy badają teraz tę kwestię.

W sumie w wypadku rannych zostało siedem osób. Stan jednej z nich określa się jako krytyczny. Początkowo świadkowie myśleli, że doszło do wypadku drogowego i rzucili się na pomoc kierowcy ciężarówki. Jedna z tych osób, Bettina Yeisley, przekazała dziennikarzowi „Frankfurter Neue Presse” , że rozmawiała z podejrzanym. – Krwawił z nosa, ręce miał też zakrwawione, spodnie podarte. Powiedział mi, że wszystko go boli. Zapytałam, jak ma na imię. Odpowiedział, że Mohammed – poinformowała kobieta. Według innych świadków, mężczyzna miał na imię Omar. Ludzie zorientowali się, że mężczyzna mógł celowo spowodować wypadek, po tym, jak zaczął on wykrzykiwać „Allah” . Dopilnowali, aby nie oddalił się on z miejsca wypadku, aż do przyjazdu policji.

Później okazało się, że 32-latek ukradł ciężarówkę zmuszając jej kierowcę do opuszczenia pojazdu, gdy ten czekał na czerwonym świetle. – Zapytałem go, czego ode mnie chce, ale nie odpowiedział. Zapytałem go ponownie, jednak on wyciągnął mnie z ciężarówki – opowiadał kierowca.