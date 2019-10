W katedrze w Turynie zainstalowano terminal do kart płatniczych. „Turyści często szukali bankomatu”

– Zdecydowałem się na to, ponieważ turyści często używają kart kredytowych. Często szukali bankomatu, aby przekazać jeden lub dwa euro. Teraz mogą to zrobić – wyjaśnił ksiądz. Wiadomo już, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy dzięki bankomatowi udało się zebrać około 300 euro. Proboszcz przewiduje jednak, że w przyszłości darowizny staną się jeszcze bardziej hojne. Według księdza, zainstalowanie terminalu przyczyni się także do ograniczenia kradzieży pieniędzy z puszek.

Urządzenie zainstalowano w sierpniu. Na ekranie terminalu widnieją trzy opcje do wyboru: „świeca, dobrowolny datek lub msza” . Później należy wybrać kwotę, którą chce się przekazać. Księża na wydruku otrzymują następnie informację o wysokości ofiary i celu, na jaki została przekazana. Akceptowane są karty Bancomat, Mastercard i Visa.

