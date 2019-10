Niemcy. Nagrano mężczyznę strzelającego z granatnika. Trwa obława po ataku w Halle

W swoich pierwszych doniesieniach z Halle niemiecka policja informowała o dwóch ofiarach śmiertelnych i zapewniała, że poszukiwania sprawców trwają. Apelowano też do mieszkańców, by pozostali w swoich domach lub innych miejscach, które uznają za bezpieczne. Z kolejnych ustaleń wynikało, że sprawcy uciekają samochodem. „Bild” twierdzi, że jest to taksówka, którą napastnicy porwali sprzed synagogi, raniąc jej właściciela.

Telewizja MDR podaje, że przynajmniej jeden z napastników miał na sobie „strój w stylu militarnym” i uzbrojony był w kilka sztuk broni. Świadkowie cytowani przez „Bild” donosili o strzałach z broni maszynowej. Mówiono o wielu rannych. Po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia obławy policja poinformowała o zatrzymaniu jednej osoby powiązanej ze zdarzeniem.

Niemieckie media (m.in. „Bild”) donoszą, że strzały oddane zostały na ulicy Humboldta, w pobliżu synagogi. Sprawcy mieli też wrzucić granat na teren żydowskiego cmentarza. Obecnie trwa policyjny pościg za samochodem, którym napastnicy uciekają w kierunku Lipska. W tym kontekście należy przypomnieć, że od wtorku 8 do środy 9 października trwa Jom Kippur – jedno z najważniejszych, najbardziej uroczystych religijnych świąt Żydów.

W związku z wydarzeniami ze środy 9 października zamknięto dworzec kolejowy w Halle. W okolice synagogi udali się też uzbrojeni antyterroryści. Lokalne władze podkreślają, że do miasta skierowano silne siły policji, jednak wciąż zalecane jest, by mieszkańcy nie opuszczali swoich domów.