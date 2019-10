Turcja zaatakowała w Syrii. Apel Władimira Putina

Służby prasowe Kremla podkreślają, że Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin odbyli ze sobą rozmowę telefoniczną, w której zgodzili się na „respektowanie suwerenności i integralności terytorialnej Syrii”. Jak podano w rosyjskim komunikacie, wymiana poglądów na temat kwestii problematyki syryjskiej trwała od dawna. Kreml przypomniał o osiągniętych we wrześniu w Ankarze postępach wypracowanych przy udziale przywódców państw będących gwarantami procesu Astańskiego. W świetle tamtych ustaleń oraz ogłoszonych przez Turcję planów, dotyczących przeprowadzenia operacji wojskowej na północnym wschodzie Syrii – Władimir Putin zaapelował do tureckich partnerów o staranne rozważenie sytuacji. Jak podkreślono, przywódca Rosji uczulał Erdogana, aby „nie zaszkodzić wysiłkom, podejmowanym w celu uregulowania syryjskiego kryzysu”.

Turcja wkracza do Syrii

W środę 9 października prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił rozpoczęcie inwazji na północną Syrię. Turecka armia atakuje region zamieszkany przez Kurdów pomimo gróźb, jakie pod adresem Ankary formułował zaledwie kilka dni temu prezydent USA Donald Trump. Stany Zjednoczone mogą poczuwać się odpowiedzialne za sytuację, ponieważ na długo przed decyzją o wycofaniu wojsk US Army z Syrii mówiło się, iż będzie to jasny sygnał do ataku dla Turcji. Wcześniej obecność sojuszniczych wojsk powstrzymywała Erdogana, który od dawna zwalcza kurdyjską mniejszość etniczną na terytorium swojego kraju. Teraz będzie mógł robić to także w Syrii.

