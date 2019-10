Turcja wkroczyła do Syrii. Kurdowie donoszą o pierwszych ofiarach cywilnych

Świat obiegły już zdjęcia z ataku przypuszczonego na Ras al-Ajn, ale nie tylko to miasto zostało zbombardowane. Syryjskie Siły Demokratyczne informują, że zaatakowane zostały też Tell Abjad, Al-Kamiszli i Issa. SDF to złożona głównie z Kurdów siła, która przy wsparciu Amerykanów wyparła z północnej Syrii bojowników Państwa Islamskiego. W jej skład wchodzą także przedstawiciele Partii Pracujących Kurdystanu (YPG), uznawanej przez Turcję za ugrupowanie terrorystyczne. To właśnie pod pretekstem eliminacji zagrożenia terrorystycznego Turcy przekroczyli swoją południową granicę.

Przedstawiciele SDF zaapelowali do krajów wchodzących w skład koalicji zwalczającej do niedawna Państwo Islamskie, by „zachowały się odpowiedzialnie i zapobiegły możliwej katastrofie humanitarnej”. Wśród niedawnych sojuszników SDF, czyli syryjskich Kurdów, były m.in. Stany Zjednoczone, których decyzja o wycofaniu wojsk pozwoliła właśnie na wkroczenie w ten region Turków. Własny apel do prezydenta Turcji wystosował też Władimir Putin. Wezwał do dołożenia wszelkich starań, by „nie zaszkodzić wysiłkom, podejmowanym w celu uregulowania syryjskiego kryzysu”.