16-latkę zmuszono do poślubienia nieznanego 35-latka. Pojawiło się nagranie

Nastolatka zmuszona do ślubu

Do sieci trafił filmik na którym widać, jak młoda dziewczyna próbuje wyrwać się przetrzymującym ją osobom. Zdaniem mediów jest to 16-latka, którą zmuszono do ślubu z nieznanym starszym mężczyzną. Sprawą zajęła się już policja.

Jak podaje portal Mirror, nagranie prawdopodobnie powstało w kirgiskim mieście Tałas, położonym około 200 kilometrów od stolicy kraju, Biszkeku. Na filmiku rozpowszechnionym w mediach społecznościowych widać, jak kilka kobiet przetrzymuje młodą dziewczynę, a w tle słychać radosną muzykę. Z doniesień dziennikarzy wynika, że na materiale zarejestrowano zwyczaj „ała kaczu” tłumaczony jako „porwanie kobiety i ucieczkę”, czyli innymi słowy przymuszenie do ślubu. Bohaterka nagrania została porwana przez inne kobiety i przekazana 35-latkowi, którego musiała poślubić, chociaż jest od niej znacznie starszy, a ona sama nigdy wcześniej go nie spotkała. Wspomniany zwyczaj został zakazany w 2013 roku, ale wciąż praktykuje go wiele kirgiskich rodzin. Dla obywateli Kirgistanu prawny wiek zawarcia małżeństwa to 17 lat, więc w przypadku udokumentowania nielegalnych zaślubin, śledztwo wszczyna policja. Funkcjonariusze prowadzą już dochodzenie, a rzecznik służb przekazał, że rodzina 16-latki nie zgłosiła skargi.