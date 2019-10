Austria. Eksplozja w pobliżu lotniska, są ranni

Do wybuchu doszło w pobliżu lotniska w Linz w zakładzie przetwarzania odpadów. Jak informuje Deutsche Welle, powołując się na ustalenia lokalnej policji, w wyniku zdarzenia co najmniej pięć osób zostało poszkodowanych. Dwie osoby odniosły poważne obrażenia, a trzy pozostałe zostały „lekko ranne”.

W mediach społecznościowych internauci publikują filmy i zdjęcia obrazujące skalę zjawiska. Na materiałach zamieszczanych w sieci widać czarny kłębiący się dym, który unosi się nad austriacką miejscowością.

Przyczyna wybuchu nie została ustalona. Rzecznik policji przekazał, że „nic nie wskazuje na to, że wybuch ma związek z przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego”. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. 250 strażaków walczyło z ogniem, który zajął dwa magazyny. Był trudny do opanowania, a płomienie szybko się rozprzestrzeniały. Jak informuje Deutsche Welle, zakłada się, że w chwili, w której doszło do wybuchu w zakładzie przebywało 20 pracowników. Większość zdołała się bezpiecznie ewakuować – podano.