Bloger poczęstował mężczyznę wódką, ten zmarł. „Miałem dobre intencje”

Ilya Gubarev znany jako „Bomber” pochodzi z rosyjskiego Togliatti. Bloger pojawił się ostatnio we wsi Podstepki leżącej na terenie regionu Samara. Towarzyszyli mu fani, którzy nagrywali zdarzenie, a filmiki trafiły do mediów społecznościowych. Widać na nich, jak Gubarev podchodzi do mężczyzny siedzącego na schodkach przed sklepem i podaje mu wódkę. Ten opróżnił całą butelkę na raz, a pytany o samopoczucie odpowiedział, że czuje się „dobrze”. Częstujący go alkoholem bloger pociągnął tylko kilka łyków ze swojej butelki.

Jak podaje portal lenta.ru, mężczyzna zmarł. Okazało się, że był to Nikołaj Kołczanow, były dyrektor miejscowej szkoły. Przyjaciel zmarłego powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że mężczyzna od dawna nie pił alkoholu, a ostatnio niewiele jadł. Dodał, że jedno z dzieci Kołczanowa zamierza zgłosić sprawę organom ścigania twierdząc, że bloger jest winny śmierci ojca. Sam zainteresowany nie ma wyrzutów sumienia. Twierdzi, że były dyrektor szkoły sam poprosił o alkohol. – Gdybym kupił mu chleb, mógłby na przykład się zakrztusić. Miałem dobre intencje – mówił „Bomber”.

Czytaj także:

Brutalny atak stalkera na 21-letnią gwiazdę pod jej domem. Adres zamieszkania zdradziły... jej oczy