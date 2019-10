Zgwałcili ją na oczach 2-letniej córki. Były mąż zmusił do wypicia kwasu

Do tego zdarzenia doszło w Ratlam leżącym w północno-zachodniej części Indii. Serwis Mirror Now News przekazał, że ofiarą brutalnej napaści padła 28-latka, która osiem lat temu po raz pierwszy wyszła za mąż. Para doczekała się dwójki dzieci, ale w końcu doszło do rozstania. Rok temu kobieta opuściła męża i po raz kolejny stanęła na ślubnym kobiercu. To nie spodobało się ojcu jej dzieci.

Zatrzymano cztery osoby

Mężczyzna w towarzystwie siostry, szwagra oraz dwóch siostrzeńców porwał 28-latkę, gdy ta razem z 2-letnią córką szła do krawca. Następnie przewiózł je na jedną z farm, gdzie pobił byłą żonę i pozwolił, by siostrzeńcy zgwałcili ją w obecności 2-latki. Następnego dnia przypalał kobietę papierosem i zmuszał do picia kwasu. 28-latka wypluła ciecz i straciła przytomność. Wtedy oprawcy przenieśli ją oraz jej córkę do samochodu i porzucili przy jednej z dróg.

Sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze zatrzymali już cztery z pięciu osób zaangażowanych w porwanie. Do akcji funkcjonariuszy doszło 11 października, czyli cztery dni po brutalnym napadzie. 28-latka trafiła do szpitala.

