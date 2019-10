Supertajfun Hagibis dotarł do Tokio. Są pierwsze ofiary śmiertelne

Hagibis w języku filipińskim oznacza „prędkość” i nie jest to określenie na wyrost. Agencja Reutera przekazała, że w sobotę 12 października supertajfun dotarł do Tokio, a nieopodal stolicy odnotowano już dwie ofiary śmiertelne. Około 60 osób odniosło obrażenia, a sześciu milionom mieszkańców wyspy poradzono, by się ewakuowali. Żywioł przyniósł już rekordowe opady na wielu obszarach, w tym w popularnym kurorcie Hakone, gdzie w ciągu 24 godzin spadło 935,5 mm deszczu.

Japońska Agencja Meteorologiczna wystosowała już najwyższy poziom ostrzeżeń dla 12 prefektur, w tym dla Tokio, ostrzegając o opadach, które prawdopodobnie mogą doprowadzić do powodzi oraz osuwisk ziemi. – Bardzo ważne jest, by mieszkańcy natychmiast podjęli działania, chroniąc w ten sposób swoje życie oraz bliskich – powiedział przedstawiciel wspomnianej agencji w rozmowie z mediami.

Duże straty odnotowała już prefektura Chiba, granicząca z Tokio. To tam miesiąc temu przeszedł tajfun, który uszkodził 30 tysięcy domów. W sobotę nad ranem jeden z mieszkańców prefektury zginął po tym, jak jego samochód przewrócił się w wyniku silnych podmuchów wiatru. Drugi z mężczyzn poniósł śmierć po osunięciu ziemi, które doprowadziło do zniszczenia dwóch budynków.