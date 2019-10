Tak zmienił się po zażywaniu heroiny. Matka pokazała szokujące zdjęcie syna

Jennifer Salfen-Tracy mieszka w amerykańskim Wentzville. Ostatnio opublikowała na Facebooku post, który doczekał się ponad 50 tys. reakcji i takiej samej ilości udostępnień. Kobieta pokazała dwa zdjęcia swojego syna. Na pierwszym z nich Cody Bishop prezentuje się jako zdrowy, dobrze zbudowany mężczyzna. Gdyby nie opis dołączony do fotografii, trudno byłoby uwierzyć, że na drugiej znajduje się ta sama osoba. Cody wygląda tam na wychudzonego, chorego, a jego ciało pokryte jest bliznami i strupami.

Siedem miesięcy

„Twarz heroiny i metaamfetaminy” – napisała Salfen-Tracy pod zdjęciami swojego syna. „To rzeczywistość tak wielu ludzi i rodzin na całym świecie” – dodała podkreślając, że jej najstarszy syn jest uzależniony, a rząd powinien skupić się na próbach rozwiązania problemu, jakim jest narkomania. Upublicznienie tak osobistych zdjęć jest próbą skupienia uwagi na tej kwestii oraz pokazania, że uzależnienie dotyka wielu młodych mieszkańców Stanów Zjednoczonych.