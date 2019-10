Pijaną wegankę nakarmili kurczakiem. 24-latka zgłosiła sprawę na policję

24-latka poinformowała, że jest weganką przez ostatnie 10 lat. „Cztery noce temu byłam na imprezie i przyznaje, że upiłam się. Moi przyjaciele myśleli, że zabawnym dowcipem będzie nakarmić mnie nuggetsami z kurczaka” – pisze kobieta. „Zapytałam ich przed zjedzeniem, czy to wegańskie, na co odpowiedzieli mi, że tak. Dziwnie smakowały, ale stwierdziłam, że to dlatego, że jestem pijana” – czytamy.

Następnego dnia siostra autorki wpisu zauważyła na Snapchacie nagranie, na którym widać, jak znajomi 24-latki pakują kurczaka, a potem podają go internautce. Później znajomi kobiety kpili z niej, że nie zdała sobie sprawy z tego, że zjadła mięso. 24-latka stwierdziła, że pobrała wideo i zgłosiła sprawę na policję. „Moim zdaniem wykorzystali to, że byłam pijana i podali mi prawdziwego kurczaka, nabierając mnie i upokarzając. Ich zdaniem to był tylko żart” – pisze.

Pod postem pojawiło się tysiące komentarzy. Część osób wyraziła swoje oburzenie „żartem” znajomych kobiety, a inni pisali, że przesadziła zgłaszając sprawę na policję. Nie wiadomo na razie, czy policja podjęła jakikolwiek kroki w związku ze zdarzeniem.

