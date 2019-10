Gwałcił dzieci, w tym niemowlęta. Więźniowie sami wymierzyli sprawiedliwość?

Wyrok w sprawie Richarda Huckle z hrabstwa Kent zapadł w czerwcu 2016 roku. Wtedy to Brytyjczyk usłyszał 22 wyroki dożywocia, a w więzieniu miał spędzić co najmniej 23 lata. Udowodniono mu wykorzystanie 23 dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 12 lat. Podczas postępowania mężczyźnie postawiono 91 zarzutów na postawie przypadków 23 dzieci, głównie pochodzących ze slumsów Kuala Lumpur. Chodzi o przestępstwa takie jak gwałty, napaści seksualne i współżycie płciowe z dzieckiem. Huckle przyznał się do 71 z nich.

Ciało Huckle'a znaleziono w niedzielne południe na terenie zakładu karnego w Full Sutton. „The Independent” przekazał, że śmierć 33-latka traktowana jest jako „podejrzana”. Osadzony został zaatakowany prowizorycznym nożem i zginął od ran kłutych. Policja nie przekazała dalszych szczegółów i nie wiadomo, czy zatrzymano już osobę lub osoby odpowiedzialne za śmierć pedofila.

Mógł skrzywdzić 200 dzieci

Huckle, który przedstawiał się jako praktykujący chrześcijanin, po raz pierwszy odwiedził Malezję podczas roku przerwy w nauce, gdy miał 18 lub 19 lat. Następnie wrócił do kraju i w latach 2006-2014 pracował z dziećmi jako wolontariusz. Większość czasu spędzał z dziećmi z biedoty mieszkającej w Kuala Lumpur. Huckle, niezależny fotograf, został aresztowany na lotnisku Gatwick przez funkcjonariuszy brytyjskiej National Crime Agency w grudniu 2014 roku. Śledczy uważają, że przez cały czas pobytu w Azji mógł skrzywdzić nawet 200 dzieci.

Prokurator Brian O'Neill zeznawał przed sądem, że mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytania oficerów, po zatrzymaniu skonfiskowano jego sprzęt komputerowy. Zwolniono go za kaucją pod warunkiem, że wróci do domu rodziców. Następnego dnia w rozmowie z matką przyznał, że miał kontakty seksualne z dziećmi w wieku od trzech do 13 lat. Rodzice pedofila sami skontaktowali się z policją i poprosili, by „zabrać syna z dala od nich” .

20 tysięcy zdjęć

Na komputerze Huckle'a znaleziono liczne treści pedofilskie. Mężczyzna nagrywał akty seksualne z dziewczętami i chłopcami, miał też wiele fotografii. Łącznie śledczy zabezpieczyli ponad 20 tys. zdjęć. Huckle swoje przestępstwa dokumentował także w formie pisemnej. Stworzył poradnik – podręcznik dla pedofilów zatytułowany: „Pedofile i ubóstwo. Przewodnik dla kochanka dzieci” . „Zubożałe dzieci o wiele łatwiej uwieść, niż te pochodzące z zachodniej klasy średniej” – pisał. Mężczyzna pozostawił także szereg notatek, w których szczegółowo opisywał gwałty i stosunki płciowe z nieletnimi. Jego instrukcje dla pedofilów były zaszyfrowane i gotowe do publikacji. To właśnie dzięki aktywności na internetowych portalach dla pedofilów, śledczy namierzyli mężczyznę i aresztowali go, gdy wrócił do domu na święta.

Czytaj także:

Wielokrotnie gwałcił córkę, ma z nią sześcioro dzieci. „To najbardziej odrażająca zbrodnia, z jaką miałem do czynienia”