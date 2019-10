Dziecko zakopane żywcem w glinianym garnku. Policja szuka rodziców

Na dziecko natknął się mężczyzna, który udał się w to samo miejsce, aby tam pochować swoją córkę, która zmarła tuż po urodzeniu. Kiedy wykopywano grób, łopata uderzyła w coś przypominającego garnek. Wyciągnięto to z ziemi. Szybko okazało się, że jest tam żywe dziecko. Dziewczynka umieszczona została w glinianym garnku około 90 cm pod ziemią. Została przewieziona do szpitala, gdzie dochodzi do siebie.

Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie. – Próbujemy znaleźć rodziców dziecka. Podejrzewamy, że dziecko zostało pochowane za ich zgodą i wiedzą – przekazał szef policji stanu Uttar Pradesh Abhinandan Singh.

W Indiach wskaźnik płci jest na jednym z najgorszych poziomów na świecie. Kobiety często są dyskryminowane, a dziewczęta postrzega się jako obciążenie finansowe, szczególnie wśród biednych społeczności.