Międzynarodowa akcja służb. Poszukują barona, który „jest w tej samej lidze co El Chapo”

Tse Chi Lop to obywatel Kanady, urodzony w Chinach. Jest podejrzany o kierowanie grupą handlującą narkotykami. Proceder ma mieć ogromny zasięg. Z ustaleń dziennikarzy Sky News wynika, że grupa znana pod nazwą „The Company” lub „Sam Gor”, na której czele stoi Tse Chi Lop, ma dostarczać substancji odurzających do odbiorców co najmniej kilku krajów azjatyckich i wielu innych państw. Szacuje się, że w ubiegłym roku grupa osiągnęła przychody w wysokości od 8 mld dol. do 17,7 mld dol. ze sprzedaży samej metaamfetaminy – podało Sky News. Z wstępnych ustaleń wynika, że grupa ma rozprowadzać także wiele innych środków odurzających.

„Operacja Kungur”

By złapać mężczyznę policjanci z wielu krajów łączą wysiłki. Zaangażowanie w operację Kungur są m.in. funkcjonariusze z Australii, Chin, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Tse Chi Lop wciąż pozostaje nieuchwytny. Jak informuje Sky News, narkotyki często rozprowadzane są w torebkach z herbatą. Co ciekawe, mężczyzna podobno podróżuje prywatnym odrzutowcem i przemieszcza się zazwyczaj w gronie wielu ochroniarzy.

Czytaj także:

26-latka z Izraela skazana w Rosji na 7 i pół roku więzienia. Jest kartą przetargową Putina?