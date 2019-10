Tu znaleziono zwłoki 29 ofiar Johna Gacy'ego. Dziś można kupić tę posiadłość, zobaczcie zdjęcia

John Wayne Gacy Jr słynął z tego, że występował charytatywnie jako klaun. W sumie jego ofiarami stało się 33 młodych mężczyzn i chłopców. Aresztowano go w 1978 roku, a skazano na śmierć w 1980. Wyrok wykonano 10 maja 1994 roku.

Rok później dom Gacy'ego zburzono. Siedem lat później na tej działce stanął inny dom – z trzema sypialniami i dwoma łazienkami, wyglądający sielsko i niczym nieprzypominający o dramatach, jakie rozegrały się w tym miejscu. Teraz w sieci znalazła się informacja o wystawieniu posiadłości na sprzedaż za 459 tys. dolarów. W ogłoszeniu czytamy, że to "piękny murowany dom" z kuchnią świeżo po remoncie, z której rozciąga się widok na ogromne podwórko. Nie ma żadnej wzmianki o tym, że w tym samym miejscu stał kiedyś dom jednego z najbardziej znanych seryjnych morderców w Ameryce.

Gacy mieszkał na przedmieściach Chicago wraz z rodzicami i dwoma siostrami. Jego dziadkowie pochodzili z Polski pod zaborami. Jego ojciec nadużywał alkoholu i często bił swoje dzieci. Wiadomo, że Gacy padł też ofiarą molestowania seksualnego. Był przenoszony ze szkoły do szkoły bo miał problemy z nauką. W końcu rzucił szkołę i przeniósł się do Las Vegas, gdzie zatrudnił się w zakładzie pogrzebowym. Później znów przeniósł się do Chicago. W 1964 roku ożenił się z Marilyn Myer, która pracowała w tej samej firmie odzieżowej, co on. Para przeniosła się do Waterloo, gdzie Gacy otrzymał pracę w restauracji teścia, którą później otrzymał od niego na własność. Tym samym stał się bardzo szanowanym mieszkańcem miasta. W 1968 roku skazano go na 10 lat więzienia za molestowanie seksualne dzieci. Za dobre sprawowanie wyszedł jednak po 18 miesiącach na wolność. Z powodu skazania, żona rozwiodła się z nim. Mężczyzna po raz drugi ożenił się z koleżankom z czasów szkolnych w 1975 roku. Założył też przedsiębiorstwo budowlane i przeniósł się na przedmieścia Chicago. W wolnych chwilach przebierał się za klauna i dawał przedstawienia dla dzieci w szpitalach. W 1976 roku jego druga żona wystąpiła o rozwód.

12 grudnia 1978 roku zaginął Robert Piest. Świadkowie zeznali, że po raz ostatni widziano go w towarzystwie Gacy'ego. Służby dzięki temu otrzymały pozwolenie na rewizję jego domu. Na terenie posesji znaleziono wtedy 29 rozkładających się ciał. Natrafiono też na sygnety należące do Piesta. Morderca zdecydował się zeznawać i wyjawił, gdzie porzucił inne ciała swoich ofiar. Prawdopodobnie śmierć poniosły z jego rąk 33 osoby.

Gacy zakładał swoim ofiarom kajdanki, mówiąc, że to część jego magicznego występu. Później je ogłuszał, gwałcił i brutalnie mordował. Gacy'ego skazano na śmierć. Przed wykonaniem wyroku miał powiedzieć strażnikowi, żeby „pocałował go w dupę” .

