Promuje styl życia zero waste, przez 5 lat uzbierała tylko słoik śmieci. Zobaczcie, co w nim jest

Zero waste to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, aby nie zanieczyszczać środowiska. Lauren Singer na swoim kanale YouTube uczy innych, jak robić zakupy bez plastiku, robić swoją pastę do zębów czy krem.

W ciągu 5 lat blogerka uzbierała zaledwie średniej wielkości słoik śmieci, które nie nadają się do segregacji. Wśród nich są m.in. plastikowe słomki, które otrzymała wraz z napojami, mimo że ich nie chciała, plastikowe części łączące metki z ubraniami czy znajdujące się pod zakrętkami napoi plastikowe przykrywki. Resztę śmieci Singer kompostuje albo oddaje w miejsca, w których są przetwarzane. W poniższym filmiku możecie zobaczyć całą zawartość słoika.

