Katalonia protestuje, policja brutalnie rozgania demonstrantów. Nagrania szokują

Premier Katalonii Quim Torra skrytykował wyrok Sądu Najwyższego Hiszpanii, który skazał separatystycznych działaczy Katalonii na kary więzienia od 9 do 13 lat m.in. za zorganizowanie referendum niepodległościowego w 2017 roku. – Odrzucamy ten polityczny wyrok i jesteśmy nim oburzeni. Został wydany przeciwko demokratycznym, uczciwym i pokojowym ludziom, którzy nie popełniali żadnych przestępstw, o które są oskarżani – mówił, wzywając do ich uniewinnienia.

Dużo ostrzej zareagowały katalońskie ulice. W poniedziałek 14 października w Barcelonie odbyły się protesty studentów i mieszkańców oburzonych karami więzienia dla organizatorów referendum i katalońskich działaczy niepodległościowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek 15 października policja brutalnie rozproszyła demonstrację, której uczestnicy zablokowali lotnisko El Prat w Barcelonie. Funkcjonariusze użyli pałek i gazu łzawiącego. Na licznych nagraniach widać jak policjanci popychają demonstrantów i uderzają ich pałkami. W wyniku tych zdarzeń ponad 40 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko.

Do ostrych starć z policją doszło także we wtorek wieczorem. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania przedstawiające brutalność hiszpańskiej policji w stosunku do katalońskich demonstrantów. Po wydarzeniach na lotnisku protestujący zaczęli odpowiadać siłą. W Barcelonie zapłonęły pierwsze barykady.

