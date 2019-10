Amerykańscy żołnierze zaśpiewali „Ściernisco” braci Golec. Ten film ma już 2 mln wyświetleń

„Jesteście w stanie wyobrazić sobie lepszy sposób na podjęcie szefa polskich Sił Powietrznych Jacka Pszczoły niż przywitanie go słynną piosenką z jego kraju? My też nie!”– czytamy pod nagraniem udostępnionym przez The United States Air Force Band, czyli zespół działający przez amerykańskich siłach powietrznych. Sierżant Matthew Hill, który wystąpił w roli wokalisty, udzielił później wywiadu dziennikarzowi Polskiego Radia.

W rozmowie z Markiem Wałkuskim Hill przyznał, że jego dziadek był Polakiem, ale on sam nigdy nie był w naszym kraju. Dodał, że jego zespół ma w zwyczaju przygotowywać piosenki w języku zagranicznych gości odwiedzających żołnierzy. Pomysł na „Ściernisco” podsunął jeden z mundurowych, który ma żonę Polkę, a która pomogła później w opanowaniu tekstu przeboju braci Golec. Nie było to łatwe, a Hill musiał przygotować fonetyczny zapis tak, by poradzić sobie z językiem, z którym wcześniej nie miał żadnej styczności.

Inspektor Sił Powietrznych RP pojawił się w Stanach Zjednoczonych w towarzystwie żony, która była zachwycona piosenką wybraną przez żołnierzy. Podobne reakcje pojawiły się na Facebooku, gdzie materiał z prób obejrzano już ponad dwa miliony razy. Nagranie udostępniono także na profilu Golec uOrkiestra. „Nic dziwnego, że muzyczna twórczość amerykańskich żołnierzy cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród Amerykanów” – skomentowali filmik muzycy.

