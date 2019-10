Linie wprowadzą zakaz mówienia do pasażerów „pani” i „pan”. „Szanujemy tożsamość płciową i różnorodność”

O decyzji linii Air Canada poinformowali dziennikarze stacji CTV News oraz gazety La Presse. Przedstawiciele firmy przekazali, że według nowych wytycznych, każdy komunikat wygłaszany na pokładzie samolotu będzie zaczynał się zwrotem „witamy wszystkich”, zamiast dotychczasowego „panie i panowie”.

Zmiana dotyczy zarówno języka francuskiego jak i angielskiego, ponieważ oba obowiązują w Kanadzie jako urzędowe. „Zmiana to część naszego zobowiązania do poszanowania tożsamości płciowej, różnorodności oraz integracji” – przekazał przewoźnik. – Ciężko pracujemy, aby wszyscy pracownicy czuli się jak doceniani członkowie rodziny Air Canada, jednocześnie zapewniając naszym klientom komfort i szacunek, gdy decydują się na podróż z nami – przekazał rzecznik Air Canada w rozmowie z dziennikarzami. Zmiany dotkną nie tylko wygłaszanych komunikatów, ale również bezpośredniej komunikacji. Oznacza to, że stewardessy zwracając się do pasażerów również nie będą mogły używać zwrotów typu „pan” czy „pani”.