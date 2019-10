Międzynarodowa grupa pedofilów rozbita. Setki aresztowanych z 12 krajów, w tym z Polski

Operacja, którą przeprowadziły urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej jest uważana za jedną z największych dotyczących przeciwdziałaniu pornografii dziecięcej. „Welcome To Video” to strona internetowa działająca w darknecie. Były na niej publikowane treści z pornografią dziecięcą. Jak informuje Reuters, strona wykorzystywała płatności za pomocą bitcoinów za dostęp do materiałów. Użytkownicy mogli wykupić dostęp do 250 tys. filmów, na których dzieci były traktowane „w niegodziwy sposób”. Na stronie widniał również napis: „Nie przesyłajcie pornografii z udziałem dorosłych”. – Zarabianie na wykorzystywaniu seksualnym dzieci należy do najbardziej nikczemnych i nagannych form zachowań przestępczych – powiedział zastępca prokuratora generalnego Brian A. Benczkowski. W wyniku wykrycia procederu, aresztowanych zostało 338 osób z 12 krajów, m.in. z Polski.

– Jest wielu ludzi, którzy mają takie przekonanie, że bitcoin daje całkowitą anonimowość – powiedział Christopher Parsons, związany z Uniwersytetem w Toronto. Dodał, że jak widać na opisywanym przypadku, organy ścigania wykrywają działalność przestępczą, wykorzystującą transakcje kryptowalutowe. Jak informuje Reuters, funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów dotyczących akcji.

