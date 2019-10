Jest porozumienie w sprawie brexitu. „Tam, gdzie jest wola, tam jest umowa”

W czwartek 17 października 2019 roku doszło do historycznego momentu. Po wielu miesiącach dyskusji i spekulacji, politycy podjęli decyzję dotyczącą brexitu. „Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie – mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla UE i Wielkiej Brytanii. Świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań. Rekomenduję Radzie Europejskiej zatwierdzenie tej umowy" – napisał na Twitterze Jean Claude Juncker.

Tuż po godzinie 11:30 wpis w sprawie umowy dotyczącej opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w mediach społecznościowych opublikował Boris Johnson. „Mamy świetną nową umowę (…) – teraz parlament powinien dokończyć sprawy związane z brexitem, abyśmy mogli przejść do innych priorytetów” – napisał premier Wielkiej Brytanii.

Konferencja negocjatora ds. brexitu

Michael Barnier, główny negocjator UE ds. brexitu, zabrał głos na konferencji prasowej. Przekazał, że umowa została uzgodniona. Barnier zapewniał także, że to „obywatele byli i pozostaną priorytetem” Unii Europejskiej. Dodał również, że niepewność, w której się znajdowali przez ostatnie miesiące mieszkańcy Wielkiej Brytanii, „trwa zbyt długo". Francuski polityk Michel Barnier stwierdził, że porozumienie przewiduje okres przejściowy do końca 2020 roku, ale może zostać on przedłużony.

Po miesiącach negocjacji Wielka Brytania i UE uzgodniły nową umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Głównym punktem spornym tego planu była kwestia granicy z Irlandią. Junkcer przekazał, że umowa dotycząca brexitu „koncentrowała się na kwestiach związanych z Irlandią i Irlandią Północną” i miała na celu znalezienie wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania problemów. Kolejne wyzwanie, które stoi przed Borisem Johnsonem to przekonanie parlamentarzystów Wielkiej Brytanii, by zagłosowali za przyjęciem porozumienia. Jeżeli Johnson nie uzyska poparcia swojego planu do soboty, musi napisać do UE z prośbą o przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Pozostało już jedynie 14 dni do 31 października, czyli terminu kiedy Wielka Brytania ma opuścić UE.

W czwartek 17 października północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów (DUP) poinformowała, że nie może poprzeć planów brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w sprawie brexitu w aktualnej formie. Takie stanowisko wywołuje kolejne pytania o to, czy brexit rzeczywiście uda się doprowadzić do końca.

Brexit priorytetem

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II wygłosiła w poniedziałek uroczystą mowę tronową, w której przedstawiła plany legislacyjne rządu. Ze słów królowej wynika, że gabinet Borisa Johnson zamierza przedłożyć 22 projekty ustaw, z czego siedem związanych jest z brexitem. Mają one określić regulacje dotyczące rybołówstwa, rolnictwa, handlu oraz usług finansowych. Ponadto zapowiedziano ustawę likwidującą swobodę przepływu osób z Unią Europejską i wprowadzenie od 2021 roku systemu punktowego dla potencjalnych imigrantów.

Siedem kolejnych projektów dotyczy walki z przestępczością. Inne propozycje dotyczą m.in. redukcji ilości plastiku, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wody i bioróżnorodności. Rząd chce też poprawić jakość usług kolejowych, powołać niezależne od systemu opieki zdrowotnej ciało kontrolne, które sprawdzać będzie m.in. przypadki błędów lekarskich.