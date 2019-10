Austin McBroom z kanału YouTube „The ACE Family” oskarżony o gwałt. Ogląda ich ponad 17 mln osób

Zarzuty w kierunku Austina McBrooma sformułował w wideo zatytułowanym „Prawda o rodzinie Ace” (ang. „The Truth About The Ace Family” ) zamieszczonym na YouTube inny youtuber Cole Carrigan. Mężczyzna mówi na nagraniu, że w czerwcu tego roku zadzwoniła do niego jedna z jego przyjaciółek mówiąc, że Austin McBroom zgwałcił ją w hotelu w Miami. Ponadto Carrigan mówi, że McBroom próbował też zgwałcić inną kobietę i zapłacił kolejnemu youtuberowi Danielowi „Keemstarowi” Keem 500 tysięcy dolarów, aby ten nie publikował historii na ten temat na swoim kanale YouTube.

Na dowód, że mówi prawdę, Cole Carrigan zamieścił w nagraniu screenshoty wiadomości, które rzekomo wymieniali ze sobą jego przyjaciółka i McBroom. – Moja przyjaciółka powiedziała mi, że powtarzała mu „nie” kilkanaście razy – twierdzi Carrigan.

Austin McBroom do sprawy odniósł się na swoim Twitterze. „Jeśli jeszcze nie słyszeliście, stałem się ostatnio ofiarą wymuszenia, zniesławienia i oszczerstwa” – napisał. „Wiedziałem, że to zimny świat, ale nigdy nie sądziłem, że będę musiał zmierzyć się z takimi niepokojącymi doniesieniami na mój temat” – dodał. „Dziękuje wszystkim członkom rodziny Ace za wszystkie wasze obawy i dziękuje tym, którzy znają mnie i moje serce. Nie życzę tego nikomu i mogę tylko mieć nadzieję, że osoby za to odpowiedzialne wyciągną wnioski ze swoich błędów i staną się lepszymi ludźmi” – stwierdził.

Sprawę skomentował też Keemstar. „Koleś zapytał mnie, ile zapłaciła mi rodzina Ace, abym nie robił wideo o tej sprawie. Powiedziałem sarkastycznie 500 tys. dolarów. Teraz on mówi, że zrobił wideo na ten temat. Prawda jest taka, że kobieta, z którą chciałem przeprowadzić wywiad w tej sprawie nagle zniknęła” – napisał.

Czytaj także:

Stella McCartney zaprojektowała futro z włókien roślinnych. Co o nim myślicie?