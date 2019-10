Trzy siostry pobiły ją na przyjęciu urodzinowym. Nie były zaproszone

Serwis Metro przypomniał, że do zdarzenia doszło 21 października 2018 roku. Wtedy to Kylie Yorke celebrowała 30-urodziny w jednym z pubów w Southampton. Lokal został zarezerwowany dla gości jubilatki, przez co osoby niezaproszone nie mogły wejść do środka. To nie spodobało się siostrom Peck – 26-letniej Kylie, 31-letniej Kirsty oraz 33-letniej Danielle. Kobiety wyciągnęły Yorke przed budynek trzymając ją za włosy. Wtedy najmłodsza z nich sięgnęła po szklaną butelkę i uderzyła Yorke w twarz, doprowadzając do powstania głębokiej rany. Poszkodowana trafiła do szpitala, a w sieci pojawiło się zdjęcie jej zakrwawionej twarzy. Kobieta do dzisiaj ma bliznę na grzbiecie nosa.

Wyrok zawieszony

Sprawę zgłoszono na policję, a najwyższą karę nałożono na najmłodszą z sióstr, która zaatakowała Yorke. Sąd we wrześniu skazał ją na 18 miesięcy więzienia. Obrońcy Kylie odwołali się od tego wyroku argumentując, że 26-latka nie może pójść za kratki, ponieważ jest w szóstym miesiącu ciąży. Londyński sąd apelacyjny przyjął takie tłumaczenie, zgadzając się zawiesić nałożoną na Peck karę pozbawienia wolności. Prowadzący sprawę sędzia dodał, że obecnie 26-latka nie stwarza „ryzyka lub niebezpieczeństwa” dla społeczeństwa.

Danielle, która przyznała się do popełnienia przestępstwa, została skazana na dziewięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz półroczny dozór policyjny. Kirsty musi z kolei przez 18 miesięcy pracować na rzecz lokalnej społeczności.

