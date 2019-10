Kartel zamienił Culiacan w strefę wojny. By opanować sytuację, policja wypuściła syna „El Chapo”

Po rozniesieniu się informacji o zatrzymaniu Ovidio Guzmána Lópeza, a później także plotki o jego śmierci, przedstawiciele narkotykowego kartelu z Sinaloa w wielkiej liczbie stawili się w mieście Culiacan. Nagrania trafiające do mediów społecznościowych pokazują korowody samochodów z uzbrojonymi po zęby gangsterami. Członkowie gangu oprócz standardowej broni długiej mieli też ciężkie karabiny maszynowe, wyrzutnie granatów i bazooki.

Rozpoczęło się polowanie na policjantów, przy którym nie oszczędzano ludności cywilnej. Sieć pełna jest nagrań z zabitymi na ulicach Culiacan stróżami prawa. Z oczywistych względów nie zamierzamy ich tutaj zamieszczać. Mieszkańcy publikują też zdjęcia z płonącymi samochodami i filmy z odgłosami strzelaniny, toczącej się w całym mieście.

Władze stanu Sinaloa skierowały do Culiacan dodatkowe siły policyjne i wojskowe, ostatecznie jednak sytuację uspokoiło dopiero wypuszczenie na wolność zatrzymanego gangstera. Sekretarz bezpieczeństwa publicznego Alfonso Durazo w odczytanym przez siebie oświadczeniu wyjaśniał, że do zatrzymania syna okrytego złą sławą El Chapo doszło podczas rutynowego patrolu. Jak wyjaśniał, to właśnie ten fakt rozwścieczył narkotykowy kartel i rozpętał falę przemocy w mieście.

W obliczu tak poważnej sytuacji, władze stanu podjęły decyzję o wypuszczeniu Ovidio Guzmána Lópeza. W tym samym czasie w sieci pojawiło się zdjęcie gangstera w niebieskiej koszuli z religijnymi symbolami zawieszonymi na jego szyi.

