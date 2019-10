Lady Gaga miała wypadek podczas koncertu. „Myśleliśmy, że nie żyje”

„Poker face”, „Bad romance”, „Always remember us this way”, „Is that alright” – to tylko niektóre przeboje Lady Gagi. Wokalistka na przestrzeni kilku lat stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie. Nie tylko ze względu na umiejętności wokalne, ale także m.in. odważne kostiumy sceniczne.

Lady Gaga podczas koncertu w Las Vegas zaprosiła na scenę jednego z fanów. Piosenkarka wskoczyła na Jacka i razem poruszali się w rytm muzyki. Niestety, doszło do bardzo niebezpiecznie wyglądającego incydentu. W pewnym momencie Lady Gaga i Jack przewrócili się, a ponieważ znajdowali się blisko krawędzi sceny, spadli na widownię. Nagranie ze zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych.

„Jesteśmy jak Jack i Rose z Titanica”

„Myśleliśmy, że nie żyje” – napisał internauta na Reddicie, którego słowa cytuje BBC. Mimo że zdarzenie wyglądało niebezpiecznie, Lady Gaga wróciła na scenę i zaśpiewała „Million reasons” z Jackiem u boku. – To niesamowite. Kochamy się tak bardzo, że aż spadliśmy z tej choler*** sceny – powiedziała wokalistka do zgromadzonych. – Wpadliśmy sobie w ramiona. Jesteśmy jak Jack i Rose z Titanica – podsumowała. Gwiazda podobno pocieszała Jacka, który rozpłakał się po wypadku. – Nie martw się, wszystko w porządku. To nie twoja wina – powiedziała.

