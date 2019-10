Ciało mężczyzny wypadło z samolotu. Policja stara się ustalić jego tożsamość

O tym wydarzeniu pisaliśmy kilka miesięcy temu. Samolot linii Kenya Airways leciał 30 czerwca z Nairobi na lotnisko Heathrow w Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, w podwoziu maszyny ukrył się mężczyzna, który próbował nielegalnie dostać się do Europy. Krótko przed zakończeniem trwającego blisko 9 godzin lotu doszło do tragedii. Pasażer na gapę odczepił się od podwozia, wypadł z samolotu i spadł do przydomowego ogródka na terenie posesji przy Offerton Road w Londynie. – Usłyszałem „grzmotnięcie”. Spojrzałem przez okno i najpierw pomyślałem, że to bezdomny śpi w ogrodzie – powiedział jeden z mieszkańców Offerton Road. – Miał na sobie ubrania. Podszedłem bliżej i zobaczyłem krew na ścianach przy trawniku. Wtedy zdałem sobie sprawę, że ciało spadło z góry – dodał. „The Guardian” przekazał, że ciało spadło metr od mężczyzny, który opalał się w ogrodzie.

Chociaż od tego tragicznego wydarzenia minęły już ponad trzy miesiące, to ciało wciąż znajduje się w kostnicy. Policjanci nie poznali jeszcze tożsamości mężczyzny, więc zdecydowali się na publikację odtworzonego wizerunku jego twarzy. Udostępnili także zdjęcia rzeczy osobistych należących do pasażera na gapę licząc na to, że materiały trafią do krewnych zmarłego, którzy go zidentyfikują. Zdaniem śledczych jest to Kenijczyk, który może mieć około 30 lat. – Nasze śledztwo zakłada współpracę z władzami w Kenii, skąd startował lot, ale próby identyfikacji tego mężczyzny były bezowocne. Mam nadzieję, że odtworzenie wizerunku sprawi, że ktoś, kto znał zmarłego rozpozna go i się z nami skontaktujemy – wyjaśnił Paul Graves z londyńskiej policji.