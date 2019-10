Johnson & Johnson wycofuje partię pudru dla dzieci. Znaleziono w nim azbest

O tym, że Johnson & Johnson wycofa partię pudru dla dzieci, poinformowało CNN. Decyzja dotyczy partii nr 22318RB, która obejmuje 33 tysięcy butelek sprzedawanych przez amerykańskie sklepy internetowe. Klienci, którzy kupili wspomniane produkty są zachęcani do tego, by go nie używać, a sprawę zgłosić firmie. Wówczas można otrzymać zwrot pieniędzy. Jednocześnie marka dodała, że stwierdzone przez FDA (Agencja Żywności i Leków – przyp.red.) poziomy azbestu w pudrze nie przekraczały zawartości 0,00002 proc.

Co z tym azbestem?

Jak przekazano w oświadczeniu, firma „natychmiast rozpoczęła rygorystyczne, dokładne dochodzenie w tej sprawie i współpracuje z FDA w celu ustalenia integralności testowanej próbki oraz ważności wyników testu” . Jednocześnie dodano, że Johnson & Johnson ma wypracowane „rygorystyczne standardy testowania” oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. „Tysiące testów przeprowadzanych przez 40 lat regularnie potwierdzały, że nasze produkty z talkiem nie zawierają azbestu” – podsumowano.

Przypomnijmy, już pod koniec ubiegłego roku dziennikarze agencji Reutera na podstawie różnych dokumentów ze śledztwa w tej sprawie ujawnili, że gigant farmaceutyczny z USA wiedział o śladowych ilościach azbestu w talku od co najmniej 1971 roku. Miały to potwierdzać testy wykonywane do wczesnych lat 2000. Prawnicy J & J natychmiast odnieśli się do publikacji i zapewnili, że talk jest bezpieczny i nie zawiera azbestu.

Tymczasem wspomniana wcześniej Agencja Żywności i Leków przekazała w komunikacie, że „zarówno talk, jak i azbest są naturalnie występującymi minerałami, których złoża można znaleźć w bliskiej odległości” . „Jednak w przeciwieństwie do talku, azbest jest rakotwórczy. Istnieje możliwość zanieczyszczenia talku azbestem, dlatego ważne jest, by wybierać kopalnie ostrożnie i podejmować kroki w celu wystarczającego testowania rudy talku” – dodała FDA.

8 miliardów odszkodowania?

Przypomnijmy, w pierwszej połowie października głośno było o wyroku w sprawie mężczyzny, który twierdzi, że po zażyciu środków psychotropowych firmy J & J urosły mu piersi. Sąd orzekł, że marka nie informowała o skutkach ubocznych związanych z przyjmowaniem leków nakazując zapłatę 8 miliardów dolarów odszkodowania.