Urodziła 44 dzieci. Wszystko z powodu rzadkiej choroby genetycznej

Mariam Nabatanzi pochodzi z Ugandy. Kiedy miała 12 lat poślubiła mężczyznę, który był od niej starszy o 28 lat. Dziewczynka nie była jego jedyną wybranką – 40-latek miał już kilka żon, z którymi wychował kilkoro dzieci. Po kilkunastu miesiącach małżeństwa nastolatka zaszła w ciążę i urodziła bliźnięta.

Każda kolejna ciąża była mnoga i kończyła się przyjściem na świat kilkorga dzieci. W wieku 23 lat kobieta była matką 25 dzieci. Wówczas zwróciła się z prośbą o pomoc do lokalnego lekarza, ponieważ nie chciała kolejny raz rodzić dzieci. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że Mariam Nabatanzi cierpi na rzadką chorobę genetyczną związaną z zaburzeniami procesu jajeczkowania. Jej organizm produkuje za dużo jajeczek – podczas owulacji jej jajniki uwalniały po kilka komórek jajowych. Zdaniem lekarza podjęcie jakiegokolwiek leczenia mogłoby być dla kobiety tragiczne w skutkach i grozić nawet śmiercią. – To genetyczne schorzenie, doprowadza do hiperowulacji, która uwalnia wiele jaj w jednym cyklu, co znacznie zwiększa szansę na posiadanie bliźniąt lub trojaczków – powiedział Dr Charles Kiggundu, ginekolog ze szpitala Mulago w Kampali.

Ponad trzy lata temu kobieta po raz ostatni zaszła w ciążę. Na świat przyszły martwe bliźniaki. Kobieta, która pracuje jako fryzjerka, została sama z 44 dzieci – mąż zostawił ją samą z całym potomstwem. Jak podaje News.com.au rodzina żyje w ciężkich warunkach – dzieci śpią po kilkoro na materacach albo na ziemi. Dwoje najstarszych (mają po 23 lata) musi pracować, aby wspomóc finansowo matkę. Aby wyżywić wszystkie dzieci, kobieta każdego dnia zużywa blisko 25 kg kukurydzy i kilka kilogramów.