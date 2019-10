Opiekun zgwałcił 83-letnią kobietę. Wcześniej wyrzucił jej męża z sypialni

Simon Prodanovich nie miał dużego doświadczenia w branży. Zanim 59-latek ze Springvale zaczął opiekować się 83-latką i jej mężem, zaledwie przez rok pracował z innymi starszymi osobami. Małżeństwo z Mount Waverley początkowo nie chciało nawiązywać takiej formy współpracy, ale ostatecznie zostało przekonane przez córki, że wizyty opiekuna w domu są lepszym rozwiązaniem niż męczące podróże do ośrodka zdrowia. To właśnie w domu pary 12 stycznia doszło do dramatycznego zdarzenia.

„Czułam się naprawdę oszukana"

Prodanovich przyszedł do domu swoich nowych pracodawców i usłyszał, że 83-latka potrzebuje lekarstw, które przyjmowała przez problemy z nogami. 59-latek odpowiedział, że zapomniał o zakupieniu środków medycznych, ale jednocześnie zaproponował masaż, który reklamował jako świetny środek na bolące kończyny. Gdy starsza kobieta zgodziła się, Prodanovich wyprowadził wózek inwalidzki z jej mężem do salonu, a sam najpierw zaczął dotykać 83-latkę, a później ją zgwałcił. Po tym zdarzeniu uciekł.