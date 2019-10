Książę William martwi się o brata. Harry mówił o swoich problemach

BBC dotarło do informatora z otoczenia rodziny królewskiej. Z jego informacji wynika, że książę William martwi się o swojego brata po tym, jak ten podczas dokumentu wyemitowanego przez ITV mówił o swoim zdrowiu psychicznym. – Myślałem, że najgorsze mam już za sobą, ale potem nagle wszystko wróciło i muszę sobie z tym radzić. Częścią tej pracy jest przybieranie odważnego wyrazu twarzy, zarówno w moim przypadku jak i mojej żony, ale jest wiele bolesnych rzeczy szczególnie, gdy większość z nich nie jest prawdziwa – mówił książę Sussex. To te słowa miały zaniepokoić Williama, który wyraził nadzieję, że jego brat i bratowa „mają się dobrze”.

Wywiad z Meghan

Zapowiedź rozmowy reportera Toma Bradby'ego z Meghan Markle opublikowana została w piątek 18 października na Twitterze ITV. To fragment wyprodukowanego przez brytyjską telewizję dokumentu „Harry i Meghan: Afrykańska wyprawa”, który został wyemitowany w całości w niedzielę. Na nagraniu, które już teraz ujrzało światło dzienne, księżna opowiada o tym, jak trudne jest dla niej radzenie sobie w roli wybranki Harry'ego i matki, gdy przez cały czas jest na świeczniku, a media nie dają jej spokoju od czasu, gdy zaczęła spotykać się z brytyjskim księciem.

– Każda kobieta, szczególnie, gdy jest w ciąży, jest naprawdę bezbronna, dlatego to było naprawdę trudne. Później pojawia się dziecko, no wiesz... – mówiła łamiącym głosem księżna, z trudem powstrzymując łzy. Meghan podkreśliła, że w tym okresie priorytetem jest spełnienie się w nowej roli – matki i żony. – Dziękuję, że o to pytasz. Niewiele osób pytało mnie, czy wszystko ze mną w porządku, a to, przez co przechodzi się za kulisami, jest bardzo prawdziwe – dodała, zwracając się do dziennikarza. Toma Bradby dopytał, czy uprawnione jest stwierdzenie, że nie do końca wszystko jest dobrze i że Meghan przechodzi przez trudny okres. – Tak – przyznała księżna.

