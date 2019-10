Ten park oferuje nietypową atrakcję. Można popływać z... wydrami

Barn Hill Preserve leży na terenie amerykańskiego stanu Luizjana. Na terenie parku można pływać w towarzystwie wydr azjatyckich, na co administracja ma specjalną licencję. Chętni muszą mieć ukończone 16 lat, a na atrakcję każdorazowo przewidziano około godziny. Turysta ma czas na zmianę ubrania, zapoznanie się ze zwierzętami oraz przez 35 minut może bawić się z nimi w basenie.

Najmniejsza wydra na świecie

Liczba osób znajdujących się w zbiorniku jest ściśle kontrolowana, przez co odwiedzający mają gwarancję na to, że mogą poznać ten gatunek w komfortowych warunkach. – Atrakcja obejmuje wycieczkę do rezerwatu, gdzie żyją serwale sawannowe, kangury rude oraz leniwce – wyjaśnił w rozmowie z Bored Panda prezes Barn Hill Preserve, John Ligon. Ligon wyjaśnił, że pracownicy parku dbają o dobro wydr. – Goście wchodzą do basenu i wtedy wydry są do niego wpuszczane. Jeśli chcą bawić się zabawkami zostawionymi w tym miejscu, to ich wybór. Nasze wydry nigdy nie są zmuszane do robienia czegokolwiek – dodał.

Wydra azjatycka, którą określa się także mianem wyderki orientalnej, jest najmniejszym przedstawicielem tego gatunku na świecie. Zamieszkuje podmokłe i słodkowodne tereny Chin, Tajwanu, Bangladesz, Indonezji, Filipin czy południowych Indii. Dorosłe osobniki mierzą około 90 centymetrów, licząc od nosa do ogona i ważą maksymalnie 5 kg.

Czytaj także:

9-latek maluje zwierzęta. Obrazy wymienia na karmę dla schroniska