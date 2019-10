Zabójczyni z Polski zatrzymana w Niemczech. Ukrywała się przez pięć lat

Dorota K. zastrzeliła męża w 2008 roku, w nocy z 29 na 30 maja, czyli w dniu swoich urodzin. Sąd skazał ją na 25 lat więzienia, a podczas procesu nie dał wiary zapewnieniom, jakoby zastrzelony mężczyzna miał się znęcać nad oskarżoną.

Po pięciu latach od rozpoczęcia odbywania kary, kobieta została wypuszczona na roczną przepustkę z powodu depresji. Krótko później ślad po niej zaginął i przez pięć lat pozostawała nieuchwytna. Za pomoc w schwytaniu Kaźmierskiej polska policja oferowała 10 tys. złotych nagrody.

„Zbrodnia nie ma płci”

Kilka dni temu starania polskich funkcjonariuszy wsparł Europol, który dołączył zdjęcie Doroty K. do listy 21 najbardziej poszukiwanych przestępców. 18 z 21 nazwisk to kobiety, co Europol podsumowuje hasłem „Zbrodnia nie ma płci”. Jak informuje Gazeta.pl, kobieta ukrywała się w miejscowości Wuppertal w zachodniej części Niemiec. We wtorek 22 października została aresztowana. Obecnie uruchomione zostały procedury związane z ekstradycją Doroty K. do Polski.

