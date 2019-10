Wstrząsająca śmierć 21-latki. To, co znalazła w telefonie partnera, pchnęło ją do samobójstwa

21-letnia Lydia Roberts była związana z 27-letnim Adamem Wellsem. Pewnego dnia Lydia na urządzeniu należącym do jej partnera znalazła zdjęcia, na których dzieci były wykorzystywane seksualnie. Kobieta nie ukrywała przed mężczyzną swojego odkrycia. Doszło do awantury. Wells, dyrektor firmy zajmującej się kosmetykami, postanowił wieczór spędzić poza domem. Poszedł spotkać się ze znajomymi. Gdy wrócił do domu dokonał makabrycznego odkrycia. Jego dziewczyna popełniła samobójstwo. Powiesiła się. Mężczyzna wezwał pogotowie, ale nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2017 roku w Radcliffe.

W lipcu 2018 roku Wells pojawił się w sądzie w Manchesterze. Był oskarżony o posiadanie 31 zdjęć, które przedstawiały wykorzystywanie seksualne dzieci.

„Jesteśmy zdruzgotani”

Jak informuje The Telegraph, Lydia Roberts miała przepisane leki na depresję, ponieważ już w przeszłości podejmowała próby samobójcze. – Lidia poczuła się poruszona, zraniona i zniesmaczona tym, co znalazła – Wydaje się, że to on zmusił ją do podjęcia decyzji, by zrobić to, co zrobiła – wyznała matka Lydii. – Jako rodzina jesteśmy zdruzgotani utratą naszej pięknej córki i nigdy mu nie wybaczymy – dodała zrozpaczona.

