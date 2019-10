Pięciu mężczyzn porwało transseksualistkę. Gwałcili ją i torturowali

Do zdarzenia miało dojść w nocy 20 września. Transseksualistka pochodząca z Kamalii razem z trójką znajomych podróżowała z koncertu we wsi Dhoop Sari. Na drodze do Jhang zatrzymali ich uzbrojeni mężczyźni, którzy wyciągnęli osobę transseksualną oraz zabrali do pobliskiego domu. Wówczas dwóch mężczyzn zaczęło ją torturować i gwałcić, a trzech pozostałych stało na straży. Z relacji ofiary wynika, że ten dramat rozgrywał się przez około trzy godziny. Później transseksualistka została przewieziona do oddalonego 20 kilometrów dalej miasta Sahiwal.

Sprawa najpierw została zgłoszona policji w mieście Harappa. Jeden ze znajomych ofiary cytowany przez portal Dawn stwierdził, że funkcjonariusze byli sceptyczni, ale transseksualistka dostarczyła również zaświadczenie lekarskie potwierdzające gwałt. Sprawa została oficjalnie zarejestrowana dopiero po miesiącu od zajścia, a dokładnie 19 października. Wcześniej mundurowi mieli sugerować, by oskarżenie o gwałt zostało wycofane. Do ofiary zgłosili się także oprawcy, wprost jej grożąc, jeśli ta będzie kontaktowała się z policją. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali najpierw pięć osób. Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn, których ofiara wskazała jako gwałcicieli.