W ciężarówce znaleziono 39 ciał. Wiadomo, skąd pochodziły ofiary

Przypomnijmy, na terenie zakładów przemysłowych w Grays, mieście oddalonym o blisko 30 kilometrów od Londynu, dokonano makabrycznego odkrycia. W kontenerze ciężarówki znaleziono nocy z wtorku na środę 23 października 39 ciał. Wszystkie osoby zostały uznane za zmarłe. Jak podawało BBC, samochód przyjechał z Bułgarii, a na teren Wielkiej Brytanii wpłynął promem 19 października.

Temperatura -25 stopni

Policja przeszukała już dwa miejsca w Irlandii Północnej, co ma związek z zatrzymaniem pochodzącego z tego kraju kierowcy. Równolegle trwają prace nad identyfikacją ciał znalezionych w ciężarówce. Śledczy badają także, czy tragiczna śmierć 39 osób ma związek z działalnością zorganizowanej organizacji przestępczej, która stoi za wzrastającą ostatnio liczbą osób przemycanych do Wielkiej Brytanii. Wciąż nie wiadomo, czy zatrzymany kierowca wiedział o dokładnych planach koordynatorów akcji.

„The Guardian” przekazał, że ciężarówka była wyposażona w agregat chłodniczy, a urządzenie mogło być włączone. Jeśli te doniesienia są prawdziwe oznacza to, że przebywające w kontenerze osoby zamarzły w temperaturze około -25 stopni Celsjusza. Jednocześnie prowadzący dochodzenie sprostowali informacje o tym, że ciężarówka wjechała do Wielkiej Brytanii przez Holyhead w północnej Walii. Teraz okazuje się, że kontener w którym znaleziono ciała, płynął promem z belgijskiego Zeebrugge do Purfleet w hrabstwie Essex. Przednia część kabiny, którą podróżował kierowca, jechała oddzielnie z Irlandii Północnej i zdaniem śledczych 25-latek odebrał kontener kilka minut przed wezwaniem służb. Ciężarówka miała być zarejestrowana w bułgarskiej Warnie na firmę należącą do obywatela Irlandii. Bułgarski MSZ poinformował jednak, że ofiary nie pochodzą z tamtego kraju. Wstępnie przekazano, że 38 dorosłych oraz nastolatek byli Chińczykami.

Kierowcę zatrzymano

Andrew Mariner z policji w hrabstwie Essex już w środę 23 października przekazał, że w związku ze sprawą aresztowano kierowcę ciężarówki, 25-letniego mężczyznę z Irlandii Północnej. Pohcodzący z Portadown Mo Robinson jest podejrzany o morderstwo. – To tragiczny incydent, w którym zginęło wiele osób. Obecnie prowadzimy dochodzenie w celu ustalenia, co dokładnie się wydarzyło – przekazał funkcjonariusz dodając, że śledztwo jest prowadzone pod kątem morderstwa. Obecnie trwa również identyfikacja ofiar. Na razie nie udało się ustalić, jakiej były narodowości. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że jest to 38 osób dorosłych i jeden nastolatek.

Do zdarzenia odniósł się premier Wielkiej Brytanii. „Jestem przerażony tym tragicznym incydentem. Otrzymuję na bieżąco informacje z ministerstwa spraw wewnętrznych, będziemy współpracować z policją w Essex w celu wyjaśnienia, co się wydarzyło. Moje myśli są ze wszystkimi tymi, którzy stracili życie oraz z ich bliskimi” – napisał Boris Johnson.

Czytaj także:

Tajemnicza śmierć córki ambasadora. Popełniła samobójstwo?