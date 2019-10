Pofarbowali psy, by wyglądały jak pandy. Obrońcy praw zwierząt oburzeni

„The Guardian” podaje, że sprawa dotyczy kawiarni The Cute Pet Games otwartej miesiąc temu w Chengdu leżącym w centralno-wschodniej części Chin. Właściciele lokalu wykorzystali sześć swoich psów rasy chow chow, by przyciągnąć potencjalnych klientów przychodzących do kawiarni z czworonogami. Pomysł nie był przypadkowy, ponieważ w tym regionie mieszka dużo pand, które są zagrożone wyginięciem.

Chcieli się wyróżnić

Do sieci trafiły nagrania psów-pand wędrujących po kawiarni. Właściciel powiedział w nagraniu, że świadczy także usługę „barwienia” innym właścicielom psów, którzy chcieliby poddać swoich podopiecznych podobnej metamorfozie. Pomysł nie spodobał się jednak internautom oraz obrońcom praw zwierząt, którzy twierdzą, że takie rozwiązania wynikają wyłącznie z chęci zarobienia pieniędzy. „Sugeruję farbowanie właścicieli psów na czarno-biało” – napisał ktoś inny cytowany przez „The Guardian”.

Inni komentujący powołując się na opinie weterynarzy podkreślali, że farbowanie sierści może uszkodzić skórę psa. Kontrowersyjny pomysł ma jednak również swoich zwolenników, którzy twierdzą, że właściciele mają prawo decydować o wyglądzie swoich czworonogów. Krytyczne uwagi skłoniły jednak właścicieli kawiarni do wycofania usługi barwienia. „Chengdu jest domem pand. Chcieliśmy zrobić coś innego, co odróżniłoby nas od innych kawiarni dla psów czy sklepów zoologicznych” – przekazał jeden z właścicieli.

