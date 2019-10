Warunki urągające godności? Studenci wściekli na zakwaterowanie na kampusie

Studenci pokoje o wymiarach 2,4 na 3 metry określają mianem „kontenerów”. 21 kabin o wspomnianych wymiarach zostało postawionych przy University of the West of Englands. Na co najczęściej skarżą się studenci? Przede wszystkim na klaustrofobiczną przestrzeń, a także cienkie ściany.

„Nie mogłem znieść myśli, że mógłbym spędzić w tym miejscu najbliższy rok”

Student historii Joe Oakes-Monger postanowił wyprowadzić się z wynajętego „kontenera”, ponieważ trudno było mu się odnaleźć w „bardzo ograniczonej przestrzeni”. – W tym czasie desperacko poszukiwałem zakwaterowania. Gdy się wprowadziłem, byłem przerażony. Nie mogłem znieść myśli, że mógłbym spędzić w tym miejscu najbliższy rok – opisał mężczyzna. Stwierdził także, że w wynajętym pomieszczeniu panowały warunki „nieodpowiednie dla człowieka”. Studenci twierdzą także, że cena wynajmu jest zdecydowanie za wysoka. Tygodniowo należy zapłacić 150 funtów.

Rzecznik UWE przekazał, że do 2022 roku ma zostać wybudowanych więcej mieszkań dla studentów. Jaki był cel postawienia 21 „kontenerów”? Zdecydowano się na ten krok, by „sprawdzić, czy to rozwiązanie okaże się satysfakcjonujące jako rozwiązanie tymczasowe”. – Takie rozwiązania były już z powodzeniem wykorzystywane na innych uniwersytetach i dają studentom możliwość życia na kampusie – przekonywał rzecznik.

