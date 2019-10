Awantura w McDonald's. Pracownik rzucił w klientkę blenderem

Nagranie z awantury, do której doszło w amerykańskim Colerain Township, pojawiło się w sieci. Fox News podaje, że Britany Price przyszła do McDonald's, gdzie zamówiła na wynos cheeseburgery oraz zestaw Happy Meal. Po odbiorze posiłku wyszła z budynku, po czym wróciła chcąc zgłosić reklamację, ponieważ dostała inne burgery. Z nagrań monitoringu wynika, że czekała niemal 25 minut na reakcję pracowników restauracji. Gdy się jej nie doczekała, wróciła do samochodu, przyniosła torbę z jedzeniem i zaczęła żądać zwrotu pieniędzy. Po chwili rzuciła burgerami w pracownika, zrzucając z lady także inne zamówienia.

Pracownik zwolniony, klientka przeszła operację

Pracownik nie pozostał dłużny, sięgając po blender i rzucając nim w Price. Kobieta upadła na ziemię, po czym po chwili wstała i znowu zaczęła się awanturować. W rozmowie ze stacją WLWT powiedziała, że po incydencie musiała przejść operację, ponieważ ma złamany nos oraz uszkodzoną kość policzkową. Zamierza wnieść pozew cywilny o napaść przeciwko sieci McDonald's.

Co na to firma? W oświadczeniu przedstawiciele McDonald's przekazali, że pracownik został już zwolniony. „Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników ma dla nas ogromne znaczenie. Takie zachowanie nie odzwierciedla naszych wartości i możemy potwierdzić, że ta osoba nie jest już zatrudniona w naszej organizacji” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także:

Rozlał w restauracji w Gdańsku cuchnącą ciecz. Grozi mu pięć lat więzienia