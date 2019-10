Pokrojona ręka i pies na drodze. Te fotomontaże mogą zaskoczyć

Monica Carvalho mieszka w Berlinie, a jej pasją jest fotografia. „Zawsze fascynowałam się sztuką, która jest wyzwaniem dla wzroku, więc przez lata rozwijałam pasję tworzenia surrealistycznych obrazów, na które można patrzeć dwojako” – wyjaśniła artystka cytowana przez Bored Panda. Carvalho podróżuje po świecie i robi zdjęcia, które później wykorzystuje do tworzenia fotomontaży w Photoshopie. Jak jej to wychodzi? Oceńcie sami.

Jak ona się tam zmieściła?



Nie, to nie łupież



Interesujące nadzienie



Nurkowanie w technologię



Chyba zgubiła ołówek



Dobranoc



Idealne dopasowanie



Trochę mu się zarosło



Tym razem ciasto



Coś dla lodożerców



Poznajecie, jakie to zwierzę?



Nietypowy dekolt



Prawie jak Oko Saurona



Ciekawe, czy mu wygodnie



Jak to działa?



Oko jedzone łyżeczką



Wygląda apetycznie

Oczy, psy i żyrafy

Carvalho swoje prace publikuje na Instagramie, gdzie śledzi ją już ponad 96 tysięcy użytkowników. Artystka opublikowała już ponad 250 fotomontaży i podkreśla, że każdy z nich powstał na podstawie jej własnego zdjęcia udowadniając, że posiada umiejętności nie tylko w zakresie obróbki komputerowej, ale również fotografii. Chętnie używa zdjęć oczu oraz innych fotografii ukazujących fragmenty ludzkiego ciała. „Bohaterami” swoich przeróbek czyni również zwierzęta, w tym psy, żyrafy czy ptaki.