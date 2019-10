Strzelanina w bazie wojskowej w Kraju Zabajkalskim. Nie żyje ośmiu żołnierzy

„25 października tego roku, około 18:20 czasu lokalnego (12:20 czasu moskiewskiego – red.) podczas zmiany warty żołnierz bazy remontowo-technicznej, znajdującej się w okolicach Czyty w Kraju Zabajkalskim, otworzył ogień do swoich kolegów, posługując się bronią służbową. Na miejscu zginęło ośmiu żołnierzy, a dwóch innych zostało rannych” – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji. Sprawca strzelaniny został zatrzymany.

Na miejscu pracuje specjalna komisja z udziałem m.in. wiceministra onrony narodowej Andrieja Kartapołowa, która bada okoliczności tragedii. Ranni wojskowi zostali zabrani do miejscowego do szpitala. TASS podaje, że planowany jest ich transport do Moskwy.