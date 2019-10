„Zombie Angelina” udzieliła wywiadu w areszcie. „To haniebne”

Sahar Tabar aresztowana została 5 października pod zarzutem bluźnierstwa, podżegania do przemocy, obrażania islamskiego hidżabu i zachęcania młodych ludzi do korupcji. Według agencji informacyjnej Tasnim, jej aresztowanie opierało się na „licznych zgłoszeniach osób publicznych domagających się pociągnięcia jej do odpowiedzialności” .

Teraz, ponad miesiąc po aresztowaniu kobiety, irańska telewizja IRTV2 pokazała wywiad z Sahar Tabar, w którym została przedstawiona jako „zombie” i przykład na to, „w jaki sposób chęć, aby stać się sławną w mediach społecznościowych, zrujnowała jej życie” .

Z materiału dowiadujemy się, że rodzice Sahar Tabar rozwiedli się. Ponadto kobieta stwierdziła, że nie chciała nigdy wyglądać jak Angelina Jolie, natomiast przerabiała swoje zdjęcia w Photoshopie, aby przypominać postać z filmu Tima Burtona „Gnijąca Panna Młoda” . Według dziennikarzy z materiału, kobieta żałuje tego, że drastycznie zmieniła swój wygląd. – Moja mama kazała mi przestać, ale nie słuchałam jej. Czasami słowa nieznajomego lub nawet przyjaciela potrafią bardziej wpłynąć na człowieka niż słowa rodzica – dodała.

Wielu internautów po wyemitowanym wywiadzie pisało w mediach społecznościowych, że to „haniebne” , że kazano jej siedzieć przed kamerą i „spowiadać się” . „Pokazali Sahar Tabar w telewizji przez jej makeup i tatuaże, bo jej rodzice się rozwiedli i zarabiała na tym, co robiła w mediach społecznościowych. Powtarzajcie do woli, że mamy w Iranie wolność” – napisał jeden z komentujących.

